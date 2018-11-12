Экс-президент «Спортинга» обвинён в организации нападения на футболистов

Лиссабон, , 10:50 — REGNUM Полиция Португалии задержала бывшего президента лиссабонского «Спортинга» Бруну де Карвалью. Об этом сообщает AS.

Экс-главу клуба подозревают в организации нападения фанатов на футболистов команды, которое произошло в мае 2018 года. Всего, кроме Карвалью, были задержаны ещё 38 человек.

Напомним, в мае фанаты лиссабонского «Спортинга» напали на игроков собственной команды и членов тренерского штаба во время тренировки на базе клуба. Около 50 человек ворвались на территорию базы, в результате были избиты несколько игроков «Спортинга».

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После инцидента футболисты отказались общаться с президентом Бруну де Карвалью, а многие игроки разорвали контракты с клубом.

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