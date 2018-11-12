Понедельник, 12 Ноября 2018 года
12:02:08 МСК

Экс-президент «Спортинга» обвинён в организации нападения на футболистов

Спорт

Полиция Португалии задержала Бруну де Карвалью

Лиссабон, 12 ноября 2018, 10:50 — REGNUM  Полиция Португалии задержала бывшего президента лиссабонского «Спортинга» Бруну де Карвалью. Об этом сообщает AS.

Экс-главу клуба подозревают в организации нападения фанатов на футболистов команды, которое произошло в мае 2018 года. Всего, кроме Карвалью, были задержаны ещё 38 человек.

Напомним, в мае фанаты лиссабонского «Спортинга» напали на игроков собственной команды и членов тренерского штаба во время тренировки на базе клуба. Около 50 человек ворвались на территорию базы, в результате были избиты несколько игроков «Спортинга».

Читайте также: Фанаты «Спортинга» избили футболистов на базе клуба

После инцидента футболисты отказались общаться с президентом Бруну де Карвалью, а многие игроки разорвали контракты с клубом.

Читайте также: Голкипер «Спортинга» разорвал контракт с клубом из-за действий президента

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить