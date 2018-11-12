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«Русенборг» в 26-й раз стал чемпионом Норвегии

Спорт

«Русенборг» гарантировал себе чемпионство за тур до финиша

Тронхейм, Норвегия, 12 ноября 2018, 10:42 — REGNUM  Норвежский футбольный клуб «Русенборг» завоевал титул чемпиона страны. В 29-м туре «Русенборг» обыграл «Старт» со счётом 1:0 и гарантировал себе чемпионство.

По итогам чемпионата «Русенборг» занял первое место, опередив «Мольде» и «Бранн».

Отметим, что всего «Русенборг» 26 раз становился чемпионом Норвегии. На втором месте по этому показателю клуб «Фредрикстад», который выигрывал чемпионат страны девять раз.

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