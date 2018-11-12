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«Ростов-Дон» выйдет из группы Лиги чемпионов с первого места

Спорт

Ростовчанки одержали выездную победу над шведским клубом «Сэвехов»

Ростов-на-Дону, 12 ноября 2018, 10:42 — REGNUM  Гандбольный клуб «Ростов-Дон» возвращается из Швеции, где одержали очередную победу в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Со счётом 32:26 оказался повержен «Сэвехов». Тем самым подопечные Амброса Мартина гарантировали себе первое место в группе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донской команды.

Больше всего забитых мячей у Анны Вяхиревой — семь, по пять голов забили Анна Сень и Виктория Борщенко.

«Ростов-Дон» набрал девять очков в группе B. В активе ближайших соперниц донской команды — французского «Бреста» — шесть очков. Тройку лидеров «Копенгаген» (Дания) с пятью очками.

Заключительный матч группового этапа ростовчанки проведут на домашней площадке 17 ноября. Они сразятся с француженками.

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