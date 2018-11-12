Массимо Каррера может стать главным тренером «Удинезе»

Удине, Италия, , 10:26 — REGNUM Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может возглавить клуб итальянской Серии А «Удинезе». Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации издания, Каррера входит в число претендентов на пост главного тренера «Удинезе». Помимо него, на этот пост претендуют итальянец Давиде Никола и испанец Кике Санчес Флорес.

Отмечается, что руководство «Удинезе» недовольно текущими результатами команды и рассматривает возможность увольнения испанского тренера Хулио Веласкеса. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А

Напомним, Массимо Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 года. Под его руководством команда впервые за 16 лет стала чемпионом России. В октябре 2018 года он был отправлен в отставку.

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