Нападающий «Милана» Игуаин извинился за оскорбления в адрес судьи

Милан, Италия, , 09:52 — REGNUM Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин извинился перед арбитром Паоло Маццолени за инцидент, произошедший в матче между «Миланом» и «Ювентусом». Об этм сообщает Sky Italia.

«Хочу извиниться перед судьей, который знает, что я ему сказал, а также перед товарищами по команде, тренером и болельщиками», — сказал Игуаин.

По его словам, «судьи должны понимать эмоции момента», поскольку Игуаин играл против своего бывшего клуба.

Напомним, Игуаин получил две жёлтые карточки и был удалён с поля на 83-й минуте матча за оскорбления в адрес судьи. «Милан» в этом матче проиграл со счётом 0:2. Игуаин не смог реализовать пенальти на 41-й минуте.

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