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Федерер проиграл Нисикори на старте итогового турнира ATP

Спорт

Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:3

Федерер проиграл Нисикори на старте итогового турнира ATP
JC
Кей Нисикори

Лондон, 12 ноября 2018, 09:41 — REGNUM  Швейцарский теннисист Роджер Федерер проиграл представителю Японии Кею Нисикори в первом матче итогового турнира ATP. Встреча, продолжавшаяся 1 час 27 минуты, завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Федерер четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, четыре ошибки на подаче и два реализованных брейка.

Отметим, что обоим теннисистам предстоит провести ещё по два матча в группе — с представителем ЮАР Кевином Андерсоном и австрийцем Домиником Тимом.

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