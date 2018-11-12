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«Хьюстон» обыграл «Индиану» благодаря 40 очка Хардена

Спорт

Встреча завершилась со счётом 115:103

«Хьюстон» обыграл «Индиану» благодаря 40 очка Хардена
jarmoluk
Баскетбольный мяч

Хьюстон, США, 12 ноября 2018, 09:32 — REGNUM  «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Индиана Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 115:103.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, который набрал 40 очков.

В составе «Индианы» наибольшую результативность показал защитник Виктор Оладипо Томпсон, который набрал 22 очка.

«Хьюстон Рокетс» (Хьюстон) — «Индиана Пэйсерс» (Индианаполис) —115:103 (32:31, 44:23, 26:27, 13:22).

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