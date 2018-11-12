«Колорадо» обыграл «Эдмонтон» благодрая 26 сейвам Варламова

Эдмонтон, Канада, , 08:52 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Колорадо» отличились Микко Рантанен, Карл Сёдерберг, Александр Керфут, Тайсон Бэрри. В составе «Эдмонтона» точный бросок на счету Тая Ратти.

Отметим, что российский голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 26 из 27 бросков по своим воротам.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает 14-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 19 очков в 17 матчах. «Эдмонтон» идёт на 21-м месте, в активе команды 17 очков в 17 играх.

«Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — 1:4 (0:2, 0:2, 1:0).

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