Передачи Киселевича и Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Оттаву»

Санрайз, США, , 08:29 — REGNUM «Флорида Пантерз» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1.

В первом периоде хоккеисты «Оттавы» открыли счёт. Отличился нападающий Райан Дзингел.

Во втором периоде «Пантерз» отправили в ворота соперника пять шайб. Дубль оформил нападающий Александр Барков. Также отличились Джонатан Юбердо, Трой Брауэр и Фрэнк Ватрано.

Отметим, что российский защитник «Флориды» Богдан Киселевич отдал две результативные передачи, а на счету Евгения Дадонова один голевой пас.

На сегодняшний день «Флорида» занимает 26-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 15 очков в 14 матчах. «Оттава» идёт на 23-м месте, в активе команды 17 очков в 18 играх.

«Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Оттава Сенаторз» (Оттава) — 5:1 (0:1, 5:0, 0:0).

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