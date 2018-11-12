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«Виннипег» продлил безвыигрышную серию «Нью-Джерси»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 5:2

«Виннипег» продлил безвыигрышную серию «Нью-Джерси»
Цитата из м\ф «Шайбу! Шайбу!» Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР
Хоккей

Виннипег, Канада, 12 ноября 2018, 08:21 — REGNUM  «Виннипег Джетс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Виннипега» дубль оформил нападающий Марк Шайффли. Также отличились Джек Рослович, Николай Элерс и Мэтью Перро.

«Вегас» смог ответить двумя заброшенными шайбами. Точные броски на счету Бретта Сени и Блейка Коулмана.

Отметим, что для «Нью-Джерси» это поражение стало третьим подряд. На сегодняшний день команда идёт на 30-м месте, в её активе 13 очков в 15 играх. «Виннипег» занимает седьмое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 21 очко в 16 матчах.

«Виннипег Джетс» (Бостон) — «Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк) — 5:2 (2:1, 3:1, 0:0).

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