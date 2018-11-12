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«Бостон» одержал уверенную победу над «Вегасом»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:1

«Бостон» одержал уверенную победу над «Вегасом»
Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР
Гол. Хоккей

Бостон, США, 12 ноября 2018, 08:13 — REGNUM  «Бостон Брюинз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Бостона» отличились Дэнтон Хайнен, Джереми Лозон, Брэд Маршан и Давид Пастрняк. «Вегас» смог ответить лишь голом нападающего Коди Икина.

На сегодняшний день «Бостон» занимает пятое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 22 очка в 17 матчах. «Вегас» идёт на 29-м месте, в активе команды 15 очков в 18 играх.

«Бостон Брюинз» (Бостон) — «Вегас Голден Найтс» (Лас-Вегас) — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

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