«Бостон» одержал уверенную победу над «Вегасом»

Бостон, США, , 08:13 — REGNUM «Бостон Брюинз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Бостона» отличились Дэнтон Хайнен, Джереми Лозон, Брэд Маршан и Давид Пастрняк. «Вегас» смог ответить лишь голом нападающего Коди Икина.

На сегодняшний день «Бостон» занимает пятое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 22 очка в 17 матчах. «Вегас» идёт на 29-м месте, в активе команды 15 очков в 18 играх.

«Бостон Брюинз» (Бостон) — «Вегас Голден Найтс» (Лас-Вегас) — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

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