«Вашингтон» проиграл «Аризоне» в матче НХЛ

Вашингтон, , 07:56 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение на своём льду от «Аризоны Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 1:4.

В составе «Аризоны» отличились Винсент Хиностроза, Рихард Паник, Алекс Галченюк и Дерек Степан.

«Вашингтон» смог ответить лишь голом Никласа Бекстрёма. Результативной передачей отметился Александр Овечкин.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает 21-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 17 очков в 16 матчах. «Аризона» идёт на 20-м месте, в активе команды 17 очков в 16 играх.

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Аризона Койотс» (Глендейл) — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1).

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