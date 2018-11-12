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«Ювентус» обыграл «Милан» в матче Серии А

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:0

«Ювентус» обыграл «Милан» в матче Серии А
Логотип Ювентуса

Милан, Италия, 12 ноября 2018, 07:42 — REGNUM  Туринский «Ювентус» одержал победу над «Миланом» в матче 12-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:0.

На восьмой минуте футболисты «Ювентуса» открыли счёт. Отличился нападающий Марио Манджукич. На 81-й Криштиану Роналду удвоил преимущество «старой синьоры».

Отметим, что форвард «Милана» Гонсало Игуаин, перешедший летом из «Ювентуса», в этом матче не смог реализовать пенальти, а на 83-й минуте был удалён.

На сегодняшний день «Ювентус» набрал 34 очка и лидирует в чемпионате Италии. «Милан» идёт на пятом месте с 21 очком.

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