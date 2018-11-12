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Гонщика «Формулы-1» приговорили к общественным работам за потасовку

Спорт

Пилот должен отработать наказание в течение шести месяцев

Гонщика «Формулы-1» приговорили к общественным работам за потасовку
Morio
Макс Ферстаппен

Бразилиа, 12 ноября 2018, 07:39 — REGNUM  Международная автомобильная федерация (FIA) наказала пилота команды Red Bull Макса Ферстаппена двумя днями общественных работ за стычку с гонщиком Force India Эстебаном Оконом после окончания чемпионата «Формулы-1» Гран-при Бразилии, передает BBC.

Отмечается, что федерация присудила голландцу Ферстаппену два дня работ на мероприятиях FIA за «намеренный физический контакт», при этом пилот должен отработать наказание в течение шести месяцев.

Напомним, в середине дистанции французский гонщик Окон, уступавший Ферстаппену круг, пытался догнать его, но автомобили развернуло, из-за чего последний потерял преимущество. После гонки пилот Red Bull несколько раз толкнул французского гонщика в боксе FIA во время взвешивания.

https://www.instagram.com/p/BqDawCQhBax/

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