Гонщики «Формулы-1» устроили потасовку

Бразилиа, , 02:28 — REGNUM После окончания Гран-при Бразилии между пилотами «Формулы-1» Максом Ферстаппеном и Эстебаном Оконом произошла потасовка. Об этом сообщает портал F1news.

Голландец Ферстаппен из команды «Ред Булл» не смог совладать с эмоциями и несколько раз толкнул французского гонщика Окона из «Форс Индия» в боксе Международной автомобильной федерации (ФИА) во время взвешивания. Ранее в середине дистанции Окон, уступавший Ферстаппену круг, пытался догнать его, но автомобили развернуло, из-за чего голландец потерял преимущество.

После потасовки в ФИА разобрали инцидент и признали Ферстаппена виновным в нарушении спортивного кодекса. Ему предстоит двухдневная отработка на мероприятиях федерации.

Позже журналист и бывший гонщик Мартин Брандл сообщил в своем микроблоге, что пилоты помирились и пожали друг другу руки.

https://www.instagram.com/p/BqDawCQhBax/

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон заявил, что российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин проявил неуважение во время гонок. Хэмилтон победил в квалификации этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Бразилии, результат Сироткина был 15-м.

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