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ЦСКА переиграл «Зенит» матче РПЛ

Спорт

«Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко

ЦСКА переиграл «Зенит» матче РПЛ
Denis BGRUS
Стадион «ВЭБ Арена»

Москва, 11 ноября 2018, 21:21 — REGNUM  Футбольный клуб ЦСКА (Москва) в домашнем матче четырнадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) переиграл санкт-петербургский «Зенит». Встреча, прошедшая 11 ноября на стадионе «ВЭБ Арена» в российской столице, завершилась со счётом 2:0.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Федор Чалов и Арнор Сигурдссон.

После четырнадцати матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. Московский ЦСКА, набравший 23 балла, находится на пятой позиции.

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