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Российская юниорская сборная по хоккею выиграла Мировой кубок вызова

Спорт

2:1 в пользу России

Оттава, 11 ноября 2018, 16:05 — REGNUM  Российская юношеская хоккейная сборная победила команду Финляндии в финале Мирового кубка вызова, проходившем в Канаде, сообщает 11 ноября Матч ТВ.

В первом периоде сборная России проигрывала после шайбы Ээро Ниеми на 5-й минуте первого периода. Однако во втором российские юниоры собрались и сначала голом Данил Гущин на 25-й минуте сравняли счет, а затем Игнат Коханкин на 37-й вывел нашу сборную вперед. Этот счет и стал итоговым. 2:1 в пользу России.

Отметим, это пятый раз, когда российские хоккеисты завоевывают Мировой кубок вызова. Последний раз наши юниоры выиграли его в 2014 году.

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Хоккей
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