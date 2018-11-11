Защитник Диего Годин получил травму бедра в матче с «Атлетико»

Мадрид, , 15:31 — REGNUM Защитник футбольного клуба «Атлетико» из Мадрида получил травму бедра в игре с командой «Атлетико» из Бильбао в матче 12-го тура Примеры, сообщает 11 ноября официальный сайт мадридской команды.

Футболист получил травму бедра левой ноги и пройдет в ближайшие два дня дополнительное медицинское обследование, которое определит срок восстановления для игрока.

Отметим, матч 12-го тура примеры закончился победой команды «Атлетико» из Мадрида со счетом 3:2. Диего Годин стал автором победного гола, буквально вырвав им победу и клуба из Бильбао в скомпенсированное время.