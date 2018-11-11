Черчесов: когда я иду в душ с командой, иногда думаю, что я в тюрьме

Москва, , 15:23 — REGNUM Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился информацией о некоторых правилах, которые действуют в российской сборной. Интервью с ним опубликовало 11 ноября немецкое издание Bild am Sontag.

Главный наставник сборной России рассказал, что в команде есть поговорка: «Свобода, но с ответственностью и концентрацией» и это принцип по которому строится режим команды. Так, у футболистов, естественно, есть свободное время — так как футбольная сборная это не армия, однако каждый должен заботиться о себе. Поэтому футболисты не могут сидеть ночами в интернете или играть, а если делают это и в результате не тренируются должным образом — должны нести за это ответственность.

Также Черчесов заявил, что он никого не заставляет петь гимн, потом что такие вещи должны идти только от сердца.

Кроме этого главный наставник сборной России рассказал, что он отстает от модных трендов и долго не мог привыкнуть к тому, что футболисты зависают в смартфонах, а теперь у него самого их два.

«Или татуировки. Раньше я думал, что они есть только у преступников. Даже сейчас, когда я иду в душ, иногда думаю, в раздевалке я или в тюрьме. Но в целом я уже привык к этому», — заявил Станислав Черчесов.

Отметим, 15 октября сборная России по футболу встретится в товарищеском матче со сборной Германии, а 20 ноября проведет матчу Лиги наций со шведской сборной.