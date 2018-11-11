Слуцкий объяснил недопонимание в интервью

Амстердам, , 13:01 — REGNUM Недопонимание в интервью возникло из-за английской манеры произношения, сообщил главный тренер голландского футбольного клуба «Витнесс» Леонид Слуцкий журналисту FOX Sports.

Леонид Слуцкий и журналист Fох Sports Ханс Край разобрались в курьезной ситуации, возникшей во время интервью на прошлой неделе.

Тогда Слуцкий сообщил журналисту, что уйдет с поста тренера, если его уволит владелец клуба. Край неверно понял собеседника и решил, что Слуцкий оскорбил владельца клуба.

Во время новой встречи тренер «Витнесса» объяснил, что произносил слово «sack» (англ. — уволить) на английский манер, поэтому Край перепутал его с другим словом и принял за оскорбление.

Напомним, 10 ноября «Витнесс» обыграл клуб «Утрехт» под руководством тренера Дика Адвоката в 12 туре чемпионата Нидерландов.