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Российские фигуристы стали призёрами во всех видах на Гран-при в Японии

Спорт

В Хиросиме состоялся четвёртый этап соревнований

Хиросима, Япония, 11 ноября 2018, 13:00 — REGNUM  Медали во всех видах четвёртого этапа Гран-при в Японии получили российские фигуристы, сообщает 11 ноября портал Sports.ru.

Елизавета Туктамышева завоевала бронзу в одиночном женском катании, Сергей Воронов занял второе место в одиночном мужском, пара Наталья Забияко — Александр Энберт стали призёрами в соревновании спортивных пар, а танцевальная пара Загорски/Гурейро завоевала серебряную медаль.

Стоит отметить, что Елизавета Туктамышева вышла в финал Гран-при впервые с 2014 года.

Напомним, что четвёртый этап Гран-при проходил в японском городе Хиросима с 9 по 11 ноября. Следующий этап будет проходить с 16 по 18 ноября в Москве, а финальный этап состоится в канадском Ванкувере с 6 по 9 декабря.

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