Российские фигуристы стали призёрами во всех видах на Гран-при в Японии

Хиросима, Япония, , 13:00 — REGNUM Медали во всех видах четвёртого этапа Гран-при в Японии получили российские фигуристы, сообщает 11 ноября портал Sports.ru.

Елизавета Туктамышева завоевала бронзу в одиночном женском катании, Сергей Воронов занял второе место в одиночном мужском, пара Наталья Забияко — Александр Энберт стали призёрами в соревновании спортивных пар, а танцевальная пара Загорски/Гурейро завоевала серебряную медаль.

Стоит отметить, что Елизавета Туктамышева вышла в финал Гран-при впервые с 2014 года.

Напомним, что четвёртый этап Гран-при проходил в японском городе Хиросима с 9 по 11 ноября. Следующий этап будет проходить с 16 по 18 ноября в Москве, а финальный этап состоится в канадском Ванкувере с 6 по 9 декабря.