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Тони Белью объявил об уходе из бокса

Спорт

Бой за звание абсолютного чемпиона мира стал последним в карьере британского боксера

Тони Белью объявил об уходе из бокса
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Боксерские перчатки

Манчестер, Великобритания, 11 ноября 2018, 10:28 — REGNUM  Бой с украинским боксером Александром Усиком стал последним в карьере британского боксера Тони Белью, сообщает BoxingScene.

Британский боксер заявил, что приложил максимум усилий при подготовке к бою с Александром Усиком, но это не помогло ему.

«Я отдал всё, что мог… Это, определенно, конец для меня», — заявил Белью.

Британский спортсмен отметил, что Усик стал самым сильным противником, с которым он когда-либо встречался на ринге.

Как сообщало ИА REGNUM, бой между Белью и Усиком состоялся в ночь с 10 на 11 ноября в Манчестере.

На кону было звание абсолютного чемпиона мира в категории до 90,71 кг. Этот титул включает чемпионские звания всех мировых боксерских организаций: Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

Поединок закончился в 8-м раунде, когда Усик отправил Белью в нокаут двумя правыми прямыми и левым боковым ударами.

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