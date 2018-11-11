Сироткин прокомментировал инцидент с Хэмилтоном в Бразилии

Бразилиа, , 05:21 — REGNUM Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин не имеет претензий к сопернику — британскому гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону, однако недоумевает из-за обвинений в неуважении в свой адрес после квалификации Гран-при Бразилии. Об этом сообщает Матч ТВ.

Сироткин пояснил, что инцидент произошел в конце первого сегмента, когда он был на круге выезда из боксов. Гонщику нужно было ехать как можно быстрее, он стремился «хоть как-то прогреть шины».

Для Хэмилтона приближающийся на высокой скорости болид стал неожиданностью и он отклонился влево, однако Сироткин также ушел влево. Британский гонщик был недоволен произошедшим.

«Наверное, он не знает с какой скоростью я туда приехал, а приехал огромным ходом, отыграв у него, наверное, очень-очень много времени», — сказал Сироткин.

Российский пилот признался, что очень уважает Хэмилтона и при случае поговорит с ним, чтобы сохранить хорошие отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сироткин пояснил, что Хэмилтон пытался избежать столкновения с ним, однако круг российского гонщика оказался испорчен. Хэмилтон победил в квалификации, Сироткин пришел 15-м.

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