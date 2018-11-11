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Хэмилтон обвинил Сироткина в неуважении во время гонок

Спорт

По словам Хэмилтона, он неожиданно увидел приближающийся на высокой скорости болид и отклонился влево, однако тот также ушел влево

Бразилиа, 11 ноября 2018, 05:10 — REGNUM  Британский гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон обвинил российского пилота «Уильямса» Сергея Сироткина в неуважительном поведении в квалификации этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Бразилии. Об этом сообщает Crash.net.

10 ноября в квалификации российский гонщик двигался быстро и едва не столкнулся с Хэмилтоном, который ехал медленно. Инцидент произошел во время прогревочного круга: двигавшийся впереди Хэмилтона финн Вальттери Боттас сбросил скорость, из-за чего замедлился и британский гонщик.

По словам Хэмилтона, он неожиданно увидел приближающийся на высокой скорости болид и отклонился влево, однако тот также ушел влево. Гонщик не шел на быстром круге, это было неуважительно, подчеркнул британец.

Сироткин пояснил, что Хэмилтон пытался избежать столкновения и открыл ему траекторию, однако российский гонщик испортил круг, проехав по траве. Хэмилтон победил в квалификации, Сироткин пришел 15-м.

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