Украинский боксер Усик отстоял титул чемпиона мира

Манчестер, Великобритания, , 04:23 — REGNUM Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе, украинец Александр Усик защитил свое звание в поединке с британским боксером Тони Беллью. Бой состоялся в Манчестере и закончился нокаутом в восьмом раунде.

31-летний Усик, ни разу не терпевший поражений, в 16-й раз одержал победу. В 12 случаях он отправил противника в нокаут.

На счету Беллью — 30 побед, два поражения и одна ничья. Ранее британец завоевывал чемпионский титул по версии WBC.

Александр Усик родился в Симферополе в 1987 году. Он выступает в категории до 90,7 кг и сегодня является единственным обладателем чемпионских поясов по всем престижным версиям в профессиональном боксе.

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