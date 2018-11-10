«Крылья Советов» уступили «Ахмату» в матче РПЛ

Самара, 10 ноября 2018, 20:26 — REGNUM Футбольный клуб «Крылья Советов» (Самара) в домашнем матче четырнадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) уступил грозненскому «Ахмату». Встреча, прошедшая 10 ноября на стадионе «Самара Арена», завершалась со счетом 1:2.
В составе победителей голевыми действиями отметились Раванелли и Олег Иванов. У хозяев поля мяч забил Максим Канунников.
После четырнадцати матчей в чемпионате России «Ахмат» пока занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Клуб «Крылья Советов», набравший 14 баллов, находится на тринадцатой позиции.
Читайте также: «Анжи» переиграл «Енисей» в матче РПЛ