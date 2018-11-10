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«Крылья Советов» уступили «Ахмату» в матче РПЛ

Спорт

«Ахмат» пока занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков

«Крылья Советов» уступили «Ахмату» в матче РПЛ
Satory2001
Стадион «Самара Арена»

Самара, 10 ноября 2018, 20:26 — REGNUM  Футбольный клуб «Крылья Советов» (Самара) в домашнем матче четырнадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) уступил грозненскому «Ахмату». Встреча, прошедшая 10 ноября на стадионе «Самара Арена», завершалась со счетом 1:2.

В составе победителей голевыми действиями отметились Раванелли и Олег Иванов. У хозяев поля мяч забил Максим Канунников.

После четырнадцати матчей в чемпионате России «Ахмат» пока занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Клуб «Крылья Советов», набравший 14 баллов, находится на тринадцатой позиции.

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