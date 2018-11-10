«Спартак» полетел на матч в Уфу без Еременко, Зобнина, Игнатова и Комбарова

Уфа, , 15:44 — REGNUM Московский футбольный клуб «Спартак» вылетел в Уфу без Романа Еременко, Романа Зобнина, Михаила Игнатова и Дмитрия Комбарова в заявленном на матч 14 тура РПЛ с командой «Уфа» составе, сообщает 10 ноября официальный сайт московского клуба.

В сообщении говорится, что Зобнин не полетел на матч из-за микротравмы мышц задней группы правого бедра, Роман Еременко и Дмитрий Комбаров остались для тренировок на базе клуба в подмосковной Тарасовке, а Игнатов 8 ноября был отправлен в молодежную российскую сборную по футболу.

Полный список игроков, взятых на матч с «Уфой» главным тренером московского клуба Раулем Ринчо таков:

Вратари: Александр Максименко, Артем Ребров. Защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Николай Рассказов. Полузащитники: Денис Глушаков, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни. Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано.

Отметим, матч между командами «Спартак» (Москва) и «Уфа» состоится 11 ноября в 14:00 мск.