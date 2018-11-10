Татьяна Каширина победила на ЧМ по тяжелой атлетике в Ашхабаде

Ашхабад, , 15:05 — REGNUM Российская штангистка Татьяна Каширина завоевала золото чемпионата мира по тяжелой атлетике, проходящего в Ашхабаде, сообщает 10 ноября Матч ТВ.

Каширина показала результат 145 кг в рывке и 185 в толчке, суммарный результат российской спортсменки по итогам двух упражнений составил 330 кг. На втором месте представительница Китая Мэн Супин с результатом 327 кг (143+184), на третьем спортсменка из Таиланда Чайдии Дуангаксорн с 296 кг (129+167).

Отметим, это пятая золотая медаль Татьяны Кашириной, завоеванная ею на мировых первенствах. Российская спортсменка также является серебряной призеркой Олимпийских игр.

Также отметим, что это первый международный турнир для российских тяжелоатлетов после полуторагодичной дисквалификации Федерации тяжелой атлетики России за употребление допинга.