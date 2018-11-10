Рахим Стерлинг стал самым высокооплачиваемым футболистом Британии

Лондон, , 14:24 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Рахим Стерлинг стал самым высокооплачиваемым футболистом Великобритании, сообщает 10 ноября Daily Mail.

По информации издания, зарплата 23-летнего нападающего теперь составит 300 тысяч евро в неделю против предыдущих 180 тысяч. Таким образом Рахим Стерлинг стал самым высокооплачиваемым английским футболистом в английской премьер-лиге (АПЛ).

«Я почувствовал, что с той минуты, как попал сюда, это был правильный выбор для меня», — заявил сам Стерлинг по поводу подписания контракта на официальном сайте города Манчестера.

Новый контракт Стерлинга рассчитан до 2023 года. Он играет за «МЮ» с 2015 года и провел за матч 154 матча в которых забил 51 мяч и сделал 54 голевые передачи.

Отметим, самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ является чилийский нападающий «МЮ» Алексис Санчес, зарплата которого составляет 350 тысяч евро в неделю.