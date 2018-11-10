«Оренбург» победил в молодежном футбольном первенстве «Урал»

Екатеринбург, , 13:49 — REGNUM Футбольный клуб «Оренбург» победил футболистов клуба «Урал» в молодежном футбольном первенстве России, сообщает 10 ноября Sport 24.

Матч походил в Екатеринбурге. Счет на 25-й минуте открыл представитель гостей Антон Антоненко, затем на 88-й Давид Бидловский точно реализовал пенальти, назначенный в ворота хозяев и удвоил счет в матче. На это хозяева ответили на 90-й минуте «голом престижа» в исполнении Сергея Иткина. Итоговый счет 2:1 в пользу гостей.

По итогам игры «Оренбург» поднялся на 13-е место в таблице молодежного турнира, «Урал» продолжает занимать 9-ю.

Отметим, матч основных команд состоится позднее 10 ноября в 14:00 мск.