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«Луч» обыграл «Нижний Новгород» в матче ФНЛ

Спорт

Встреча проходила во Владивостоке и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев

«Луч» обыграл «Нижний Новгород» в матче ФНЛ
Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР
Ожесточенная игра

Владивосток, 10 ноября 2018, 13:55 — REGNUM  Футбольный клуб из Владивостока «Луч» переиграл команду «Нижний Новгород» в матче 21-го тура ФНЛ, сообщает 10 ноября Матч ТВ.

Встреча проходила во Владивостоке и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в матче забил на 26-й минуте полузащитник хозяев Александр Носов.

По итогам встречи «Нижний Новгород» с 32-мя очками находится на 4 месте в турнирной таблице ФНЛ, «Луч», набрав по итогам игры 28-очков, поднялся на 10 место.

Отметим, этой победой владивостокский клуб продлил свою беспроигрышную серию в ФНЛ до 10 игр подряд.

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