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Главный наставник белорусской сборной возглавит минское «Динамо»

Спорт

Помощником Сидоренко станет Андрей Ковалев, который также какое-то время руководил клубом

Главный наставник белорусской сборной возглавит минское «Динамо»
Иллюстрация: Alxr-gol.livejournal.com
Игроки хоккейного клуба «Динамо Минск»

Минск, 10 ноября 2018, 12:41 — REGNUM  Андрей Сидоренко, который является главным наставником белорусской хоккейной сборной, станет также главном тренером команды минского клуба «Динамо», сообщает 10 ноября championat.com.

Помощником Сидоренко станет Андрей Ковалев, который также какое-то время руководил клубом.

Андрей Сидоренко во время своей карьеры игрока выступал за такие клубы как челябинский «Трактор», магнитогорский «Металлург», московское и минское «Динамо». В качестве тренера 58-летний специалист работал в московском клубе «Спартак», минском «Динамо», также был главным наставником сборных Белоруссии и Польши, а также молодежной сборной Белоруссии.

Отметим, 9 ноября сообщалось об отставке тренерского штаба прежнего наставника Горди Дуайера. Минское «Динамо» занимает последнее место в западной конференции КХЛ, набрав 16 очков в 25 играх.

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