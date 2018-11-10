Главный наставник белорусской сборной возглавит минское «Динамо»

Минск, , 12:41 — REGNUM Андрей Сидоренко, который является главным наставником белорусской хоккейной сборной, станет также главном тренером команды минского клуба «Динамо», сообщает 10 ноября championat.com.

Помощником Сидоренко станет Андрей Ковалев, который также какое-то время руководил клубом.

Андрей Сидоренко во время своей карьеры игрока выступал за такие клубы как челябинский «Трактор», магнитогорский «Металлург», московское и минское «Динамо». В качестве тренера 58-летний специалист работал в московском клубе «Спартак», минском «Динамо», также был главным наставником сборных Белоруссии и Польши, а также молодежной сборной Белоруссии.

Отметим, 9 ноября сообщалось об отставке тренерского штаба прежнего наставника Горди Дуайера. Минское «Динамо» занимает последнее место в западной конференции КХЛ, набрав 16 очков в 25 играх.