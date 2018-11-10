Суббота, 10 Ноября 2018 года
13:48:34 МСК

ХК «Амур» расстался с чешским вратарем Кашиком

Спорт

Соглашение достигнуто по обоюдному соглашению сторон

ХК «Амур» расстался с чешским вратарем Кашиком
CzechMira
Либор Кашик

Хабаровск, 10 ноября 2018, 12:16 — REGNUM  Хоккейный клуб из Хабаровска «Амур» расторг контракт с чешским вратарем Либором Кашиком, информация об этом размещена 10 ноября на официальном сайте команды.

Как пишет официальный Twitter команды, соглашение достигнуто по обоюдному соглашению сторон и такое решение принято клубом в связи с переформатированием вратарской бригады.

«Спасибо за работу, удачи в дальнейшей карьере!», — говорится в сообщении «Амура».

В текущем сезоне Кашик провел 8 матче за клуб, в которых пропустил 31 шайбу и все эти встречи команда проиграла.

Отметим, как сообщалось, ранее в «Амур» вернулся голкипер Алексей Мурыгин, который перешел из омского «Авангарда».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить