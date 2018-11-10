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Российская пара фигуристов победила на этапе Гран-При в Японии

Спорт

Российская пара получила 140,66 баллов за свое выступление и набрала в сумме 214,14 баллов

Российская пара фигуристов победила на этапе Гран-При в Японии
Цитата из мф «Матч-реванш». Борис Дежкин. 1968. СССР
Фигуристы

Хиросима, Япония, 10 ноября 2018, 10:59 — REGNUM  Российская пара фигуристов Наталья Забияко и Александр Энберт выиграла четвертый этап Гран-При по фигурному катанию в парном разряде, который проходит в Хиросиме (Япония) и вышла таким образом в финал соревнований, сообщает 10 ноября RenTV.

Российская пара получила 140,66 баллов за свое выступление и набрала в сумме 214,14 баллов. На второй позиции находятся китайские спортсмены Пэн Чэн и Цзинь Ян, на третьем — американцы Алекса Шимека Книрим и Крис Книрим.

Японский этап Гран-При, проходящий в Хиросиме, закончится 11 ноября, фтнал гран-при пройдет с 5 по 9 декабря в Ванкувере.

Отметим, пара Забияко и Энберт в текущем сезоне впервые в своей карьере стали победителями Гран-При, также они являются серебряными призерами ОИ в Пхенчане в соревнованиях команд.

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