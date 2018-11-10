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Армянский тяжелоатлет стал чемпионом мира, дважды побив мировой рекорд

Спорт

В сумме двоеборья спортсмен из Армении взял вес 435 кг (195 в рывке + 240 в толчке), побив также мировой рекорд по сумме двух упражнений

Армянский тяжелоатлет стал чемпионом мира, дважды побив мировой рекорд
Иллюстрация: Арменпресс
Симон Мартиросян

Ашхабад, 10 ноября 2018, 01:54 — REGNUM  Армянский тяжелоатлет Симон Мартиросян стал чемпионом мира на проходящем в Ашхабаде чемпионате мира по тяжелой атлетике, при этом дважды побив мировой рекорд.

Как сообщает официальный сайт соревнований, в весовой категории до 109 кг Мартиросян в упражнении «толчок» при первом подходе показал результат в 230 кг, установив мировой рекорд. Во время второго подхода армянский тяжелоатлет уличил собственное достижение на 10 кг.

В рывке Симон Мартиросян был вторым, с результатом в 195 кг, завоевав малую серебряную медаль. В сумме двоеборья спортсмен из Армении взял вес 435 кг (195 в рывке + 240 в толчке), побив также мировой рекорд по сумме двух упражнений. Предыдущее достижение составляло 424 кг.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Мартиросян завоевал серебро, на чемпионате Европы 2017 года и на Юношеских играх 2014 года — золото.

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Тяжелая атлетика
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