Армянский тяжелоатлет стал чемпионом мира, дважды побив мировой рекорд

Ашхабад, , 01:54 — REGNUM Армянский тяжелоатлет Симон Мартиросян стал чемпионом мира на проходящем в Ашхабаде чемпионате мира по тяжелой атлетике, при этом дважды побив мировой рекорд.

Как сообщает официальный сайт соревнований, в весовой категории до 109 кг Мартиросян в упражнении «толчок» при первом подходе показал результат в 230 кг, установив мировой рекорд. Во время второго подхода армянский тяжелоатлет уличил собственное достижение на 10 кг.

В рывке Симон Мартиросян был вторым, с результатом в 195 кг, завоевав малую серебряную медаль. В сумме двоеборья спортсмен из Армении взял вес 435 кг (195 в рывке + 240 в толчке), побив также мировой рекорд по сумме двух упражнений. Предыдущее достижение составляло 424 кг.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Мартиросян завоевал серебро, на чемпионате Европы 2017 года и на Юношеских играх 2014 года — золото.