УЕФА может наказать «Спартак» за действия фанатов на матче с «Рейнджерс»

Ньон, Швейцария, , 21:18 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может наказать московский клуб «Спарта» за поведение болельщиков на матче Лиги Европы против шотландского «Рейнджерс», сообщили 9 ноября в пресс-службе организации.

Как уточняется, дисциплинарный комитет УЕФА изучит действия болельщиков российского клуба, бросавших на поле во время игры различные предметы и использовавших пиротехнику, из-за чего матч пришлось ненадолго приостановить на 35-й минуте.

Сообщается, что решение по данному делу дисциплинарный комитет вынесет 13 декабря.

Напомним, состоявшийся 8 ноября на московском стадионе «Открытие-Арене» матч четвёртого тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Рейнджерс» завершился победой хозяев со счётом 4:3.

Ранее стало известно, что УЕФА также открыл дисциплинарное дело в отношении московского клуба ЦСКА из-за действий болельщиков клуба во время матча против «Ромы» на стадионе «Лужники».

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