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Президент Олимпийского комитета России поблагодарил главу Мордовии

Спорт

Представители республики одержали множество побед на соревнованиях различного уровня

Саранск, 9 ноября 2018, 17:24 — REGNUM  Глава Мордовии Владимир Волков получил благодарственное письмо от президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

«От имени Олимпийского комитета России и себя лично поздравляю спортсменов Мордовии с красивыми победами на чемпионате мира по спортивной борьбе в Будапеште, III летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос — Айресе и IVлетней Спартакиаде молодежи России», — говорится в письме.

Глава Олимпийского комитета подчеркнул, что Мордовия — это регион, где любят спорт и умеют подготавливать спортсменов к соревнованиям самого высокого уровня.

«Поздравляю вас, а также тренеров, специалистов, принимавших участие в подготовке спортсменов, руководителей спорта Мордовии с замечательными результатами», — заключил Поздняков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на завершившемся в Будапеште чемпионате мира в весовой категории до 67 кг уроженец Мордовии Артем Сурков в финальной схватке победил серба Давора Штефанека, который является чемпионом Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В весовой категории до 60 кг представитель республики Сергей Емелин одолел молдавского борца Виктора Чобану.

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