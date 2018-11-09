Экс-голкипера сборной России по футболу прочат в министры спорта РСО-Алании

Владикавказ, , 16:01 — REGNUM В Северной Осетии может появиться новый министр спорта. Эту должность может занять вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов, пишет ТАСС. По данным издания, его кандидатура якобы рассматривается. Однако точная информация по этому вопросу появится позже.

Стоит отметить, что официальных сообщений о готовящейся смене руководства минспорта Северной Осетии пока нет, так же, как и причин, по которым может уйти с поста главы ведомства Хасан Бароев — олимпийский чемпион по вольной борьбе.

Владимир Габулов — уроженец Северной Осетии. В составе сборной России по футболу играл с августа 2007 года, проведя 10 матчей.

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