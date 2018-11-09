Пятница, 9 Ноября 2018 года
16:00:54 МСК

Нападающий «Краснодара» Вандерсон включён в команду недели в Лиге Европы

Спорт

Вандерсон забил гол и сделал голевую передачу в матче со «Стандардом»

Краснодар, 9 ноября 2018, 15:56 — REGNUM  Нападающий «Краснодара» Вандерсон вошёл в символическую сборную недели в Лиге Европы. Об этом сообщается на странице УЕФА в Twitter.

Вандерсон в матче с бельгийским «Стандардом» забил гол и сделал голевую передачу, благодаря чему «Краснодар» победил со счётом 2:1.

https://twitter.com/UEFAcom_ru/status/1060831713193017344

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Краснодар» одержал волевую победу над бельгийским «Стандардом» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы со счётом 2:1. На сегодняшний день «Краснодар» в группе лидирует, набрав девять очков.

Читайте также: «Краснодар» одержал волевую победу над «Стандардом» в Лиге Европы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить