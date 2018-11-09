Нападающий «Краснодара» Вандерсон включён в команду недели в Лиге Европы

Краснодар, 9 ноября 2018, 15:56 — REGNUM Нападающий «Краснодара» Вандерсон вошёл в символическую сборную недели в Лиге Европы. Об этом сообщается на странице УЕФА в Twitter.
Вандерсон в матче с бельгийским «Стандардом» забил гол и сделал голевую передачу, благодаря чему «Краснодар» победил со счётом 2:1.
https://twitter.com/UEFAcom_ru/status/1060831713193017344
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Краснодар» одержал волевую победу над бельгийским «Стандардом» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы со счётом 2:1. На сегодняшний день «Краснодар» в группе лидирует, набрав девять очков.
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