Немецкий футболист Жером Боатенг поднял тему расизма в собственном журнале

Берлин, , 15:21 — REGNUM Игрок сборной Германии по футболу ганского происхождения Жером Боатенг пожаловался на расизм футбольных болельщиков, передает телеканал N-TV 9 ноября.

Футболист поднимает эту тему в первом номере его собственного журнала Boa, который впервые выйдет 10 ноября.

«Когда правые лозунги проникают в центр общества, каждый должен встать и занять свою позицию», — говорит он.

В интервью он расскажет о том, как переживал из-за расистских оскорблений в детстве во время тренировок. Сейчас, когда он подходит к краю футбольного поля, многие болельщики начинают улюлюкать, имитируя обезьяньи выкрики.

Боатенг также отмечает, что фанаты и средства массовой информации (СМИ) наиболее критично настроены к футболистам турецкого происхождения. По его мнению, команда могла бы сделать больше, чтобы поддержать своего коллегу Месута Озила в трудной ситуации.

Напомним, футболист турецкого происхождения Месут Озил покинул сборную Германии по собственному желанию этим летом. Причиной стала волна оскорблений со стороны фанатов после появления совместной фотографии Озила с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Для немецких СМИ Эрдоган — «диктатор» и персона нон грата.