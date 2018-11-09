Стала известна сумма долга ВФЛА перед IAAF

Москва, , 15:08 — REGNUM Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) должна более $2 млн Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом заявил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, 9 ноября сообщает «Р-спорт».

"Если быть точным, сумма долга составляет 2 миллиона 760 тысяч долларов», — сказал Шляхтин.

Отмечается, что 7 и 8 ноября в Риме Шляхтин встретился с руководством IAAF и предложил в шестимесячный срок погасить задолженность, что является одним из критериев восстановления ВФЛА в правах. Вторым критерием является допуск к пробам Московской антидопинговой лаборатории.

Напомним, ВФЛА была дисквалифицирована в ноябре 2015 года. С этого момента все российские легкоатлеты лишены права выступать на международных соревнованиях под российским флагом. В конце июля 2018 года рабочая группа IAAF рекомендовала не восстанавливать ВФЛА.

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