Туктамышева: Было сложно кататься, поскольку находилась в сонном состоянии

Хиросима, Япония, , 14:55 — REGNUM Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своей победе в короткой программе на этапе Гран-при в Японии. Слова спортсменки приводит официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

«Было сложно кататься, поскольку я находилась в немного сонном состоянии», — сказала Туктамышева.

Она также добавила, что была опустошена в эмоциональном плане, поэтому после выступления необходимо восстановиться для произвольной программы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Туктамышева заняла первое место по итогам короткой программы на этапе Гран-при в Японии. 10 ноября спортсменкам предстоят соревнования в произвольной программе.

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