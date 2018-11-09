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Туктамышева: Было сложно кататься, поскольку находилась в сонном состоянии

Спорт

Туктамышева рассказала о своей победе в короткой программе

Хиросима, Япония, 9 ноября 2018, 14:55 — REGNUM  Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своей победе в короткой программе на этапе Гран-при в Японии. Слова спортсменки приводит официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

«Было сложно кататься, поскольку я находилась в немного сонном состоянии», — сказала Туктамышева.

Она также добавила, что была опустошена в эмоциональном плане, поэтому после выступления необходимо восстановиться для произвольной программы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Туктамышева заняла первое место по итогам короткой программы на этапе Гран-при в Японии. 10 ноября спортсменкам предстоят соревнования в произвольной программе.

Читайте ранее в этом сюжете: Туктамышева выиграла короткую программу на Гран-при в Японии

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