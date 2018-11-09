«Рома» заинтересовалась полузащитником ЦСКА Ахметовым

Рим, , 14:42 — REGNUM Итальянская «Рома» заинтересовалась полузащитником московского ЦСКА Ильзатом Ахметовым. Об этом 9 ноября сообщает Calciomercato.

По информации издания, спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи был впечатлён игрой Ахметова в двух матчах Лиги чемпионов между римским клубом и ЦСКА. Теперь полузащитник вошёл в список потенциальных новичков команды.

Отметим, 20-летний игрок перешёл в состав ЦСКА из казанского «Рубина» летом 2018 года. В нынешнем сезоне он сыграл в 13 матчах Российской премьер-лиги, в которых отметился одной голевой передачей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЦСКА проиграл «Роме» в домашнем матче Лиги чемпионов со счётом 1:2. Ранее команды встречались в Риме, где сильнее также оказалась «Рома», победившая со счётом 3:0.

Читайте также: «Рома» добилась выездной победы над ЦСКА