Олимпийская чемпионка по биатлону возобновила тренировки

Берлин, , 14:01 — REGNUM Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер возобновила тренировки после паузы в карьере. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Первые шаги. Медленно возвращаюсь в строй. Шаг за шагом», — написала Дальмайер.

Ранее Дальмайер приняла решение сделать паузу в карьере из-за проблем со здоровьем. Врачи рекомендовали ей восстановиться, прежде чем снова приступить к тренировкам.

Напомним, Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой, семикратной чемпионкой мира и обладательницей Кубка мира сезона 2016/17.