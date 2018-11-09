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Олимпийская чемпионка по биатлону возобновила тренировки

Спорт

Дальмайер делала паузу в карьере из-за проблем со здоровьем

Берлин, 9 ноября 2018, 14:01 — REGNUM  Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер возобновила тренировки после паузы в карьере. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Первые шаги. Медленно возвращаюсь в строй. Шаг за шагом», — написала Дальмайер.

Ранее Дальмайер приняла решение сделать паузу в карьере из-за проблем со здоровьем. Врачи рекомендовали ей восстановиться, прежде чем снова приступить к тренировкам.

Напомним, Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой, семикратной чемпионкой мира и обладательницей Кубка мира сезона 2016/17.

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Биатлон
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