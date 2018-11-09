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Сборная Волгатеха завоевала победу чемпионата России по спортивному туризму

Спорт

Соревнования проходили на дистанции пятого (высшего) класса сложности

Йошкар-Ола, 9 ноября 2018, 13:33 — REGNUM  Сборная команда Поволжского государственного технологического университета стала победителем Чемпионата России среди студентов по спортивному туризму. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба вуза.

Чемпионат проходил с 31 октября по 5 ноября в Башкирии. Честь Волгатеха защищали студенты института строительства и архитектуры, института механики и машиностроения, института леса и природопользования и экономического факультета. Представленный на соревнованиях состав назван сильнейшим, поскольку пятеро из восьми членов команды являются мастерами спорта.

Студенты состязались на дистанции пятого (высшего) класса сложности. В первый день они преодолели дистанцию «связка-длинная» протяженностью 10 км по пересеченной местности с прохождением четырех технических блоков-этапов. На второй день соревнования проходили в дисциплине «дистанция-пешеходная — связка-короткая». В заключительный день соревнований студенты выступали в дисциплине «дистанция-пешеходная — группа». Обе группы Волгатеха в упорной борьбе подтвердили свое мастерство, заняв первое и второе место.

По итогам, в общем зачёте сборная ПГТУ стала победителем, второе место — у спортсменов Уральского федерального университета, третье — у команды Башкирского государственного университета.

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