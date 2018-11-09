Дидье Дрогба завершил футбольную карьеру

Финикс , США, , 13:11 — REGNUM Нападающий из Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба завершил карьеру футболиста. Об этом 9 ноября сообщается на странице в Twitter американского клуба «Финикс Райзинг», за который Дрогба выступал с 2017 года.

40-летний форвард провёл в составе «Финикса» последний матч в карьере. В этой игре клуб проиграл «Луисвиллю» со счетом 0:1 в чемпионате USL.

Напомним, Дрогба играл за «Челси» с 2004 по 2012 год, а также с 2014 по 2015 год. В составе лондонского клуба он стал четырёхкратным чемпионом Англии, четыре раза выиграл Кубок Англии, а также Лигу чемпионов в сезоне 2011/12.

Дрогба является лучшим бомбардиром в истории сборной Кот-д'Ивуара, за которую он сыграл 104 матчах и забил 65 голов.

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