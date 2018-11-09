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Туктамышева выиграла короткую программу на Гран-при в Японии

Спорт

Произвольную программу фигуристки продемонстрируют 10 ноября

Туктамышева выиграла короткую программу на Гран-при в Японии
Luu
Елизавета Туктамышева

Хиросима, Япония, 9 ноября 2018, 12:54 — REGNUM  Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла первое место по итогам короткой программы на этапе Гран-при в Японии. Туктамышева показала результат 76,17 балла.

Второй стала японская спортсменка Сатока Мияхара с результатом 76,08 балла. Замкнула тройку другая японская фигуристка Маи Михара — 70,38 балла.

Российские фигуристки Алёна Леонова и Мария Сотскова заняли шестое и девятое место соответственно.

Произвольную программу фигуристки продемонстрируют 10 ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: Туктамышева примет участие в Гран-при по фигурному катанию в Японии

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