Туктамышева выиграла короткую программу на Гран-при в Японии

Хиросима, Япония, , 12:54 — REGNUM Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла первое место по итогам короткой программы на этапе Гран-при в Японии. Туктамышева показала результат 76,17 балла.

Второй стала японская спортсменка Сатока Мияхара с результатом 76,08 балла. Замкнула тройку другая японская фигуристка Маи Михара — 70,38 балла.

Российские фигуристки Алёна Леонова и Мария Сотскова заняли шестое и девятое место соответственно.

Произвольную программу фигуристки продемонстрируют 10 ноября.

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