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«Миннесота» одержала победу над «Лос-Анджелесом»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:1

Лос-Анджелес, США, 9 ноября 2018, 10:30 — REGNUM  «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В первом периоде хоккеисты «Лос-Анджелеса» открыли счёт благодаря точному броску Джейка Маззина.

«Миннесота» ответила тремя заброшенными шайбами. Отличились Нино Нидеррайтер, Зак Паризе и Микаэль Гранлунд.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает пятое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 20 очков в 15 матчах. «Лос-Анджелес» идёт на 31-м месте, в активе команды 11 очков в 15 играх.

«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1).

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