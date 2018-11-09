В Ярославле могут построить волейбольный зал на шесть тысяч человек

Ярославль, , 10:28 — REGNUM Ярославская область претендует на право принять у себя чемпионат мира по волейболу в 2022 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Министерством спорта Российской Федерации подготовлен предварительный перечень субъектов Российской Федерации, на территории которых планируется организовать проведение Чемпионата мира по волейболу среди мужских команд. В него включена и Ярославская область.

Организация чемпионата требует наличия спортивного сооружения, отвечающего всем требованиям Международной федерации волейбола. В Ярославле такого зала пока нет.

У нас в планах постройка отдельного спортивного сооружения. Мы этим путем идем давно, но если чемпионат мира пройдет в Ярославле, то нам будет гораздо проще это сделать. Зал будет рассчитан не менее чем на шесть тысяч зрителей. Существует несколько вариантов — на Нефтестрое и Соколе», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Ведьмедев.

Сейчас комиссия при президенте России проводит проверку городов, которые претендуют на проведения матчей чемпионата мира. В конечный список должно войти 5 городов, но сейчас уже подали заявки 9. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и другие.

Мы уже к чемпионату мира по футболу проводили подготовку. На каком-то этапе мы отвалились, но опыт есть как правильно презентовать, выводы мы сделали и соответственно есть уверенность, что у нас все получится», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Ведьмедев.

Список городов комиссия определит в середине ноября этого года. Если Ярославль получит право проведения матчей чемпионата мира, то потребуется реконструировать дорогу к аэропорту Туношна и отремонтировать аэровокзал, провести ремонт трассы М8 от Переславля-Залесского до Ростова Великого, реновацию железнодорожного и автовокзала, обустроить парковки.