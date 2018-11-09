Лиссабон, , 10:20 — REGNUM Португальский клуб «Спортинг» объявил о назначении нового главного тренера команды, им стал Марсел Кейзер. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что контракт 49-летнего голландского специалиста с лиссабонским клубом рассчитан до лета 2021 года. К работе Кейзер приступит с 12 ноября.

Ранее Кейзер возглавлял клуб из ОАЭ «Аль-Джазира», а также июня по декабрь 2017 года возглавлял амстердамский «Аякс».

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